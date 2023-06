Stadt grätscht in Abrisspläne für Villen hinein

Fast wäre es zwei architektonisch wertvollen Villen aus den 1930er-Jahren dieser Tage ergangen wie zuvor zahlreichen anderen Häusern in Wien: Sowohl bei einem Haus des bekannten Architekten Alois Plessinger in der Hietzinger Hofwiesengasse 29 als auch bei einer Villa im Sulzweg 3 in Döbling hatten die Eigentümer argumentiert, dass sie das Haus nicht mehr erhalten könnten und es wegen „wirtschaftlicher Abbruchreife“ wegreißen müssten.