Regisseurin Jessica Hausner im Festivalfokus

Bei unseren bayrischen Nachbarn in München startet heute, Freitag, das Filmfest. Dort widmet man der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner, die, wie berichtet, auch beim Festival in Cannes heuer erfolgreich war, eine Retrospektive. Dabei werden fünf ihrer Filme (u. a. „Lourdes“ oder „Lovely Rita“) zu sehen sein, der Streifen „Club Zero“ läuft außerdem im Wettbewerb „Cinemasters“. In dem Film rückt sie eine Gruppe von Jugendlichen in den Fokus, die angeleitet von ihrer manipulativen Lehrerin sektenartige Züge entwickelt. Hausner wird außerdem bei einer Live-Veranstaltung vor Publikum über ihr Arbeit als Filmemacherin sprechen. Aus Österreich heuer in München mit dabei sind auch „Alma & Oskar“ des Wiener Regisseurs Dieter Berner im Rahmen der „Spotlight“-Schiene sowie „Neue Geschichten vom Franz“ nach Christine Nöstlinger in der Regie von Johannes Schmid, der um die Auszeichnung als Bester Kinderfilm rittern wird.