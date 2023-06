Blockade auf A13: Aktivisten droht saftige Strafe

Am vergangenen Donnerstag sorgten die Aktivisten der Letzten Generation auf der A13 für einen gefährlichen Einsatz. Sie blockierten am Vormittag die Fahrbahn im Bereich der Europabrücke. Dies könnte nun strafrechtliche Konsequenzen mit sich bringen. Wie die APA in einer Aussendung berichtet, gehe die Staatsanwaltschaft Innsbruck dem möglichen Anfangsverdacht nach. Konkret gehe es um die mögliche Verwirklichung des Straftatbestandes der versuchten, vorsätzlichen Gemeingefährdung.