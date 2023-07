Selbsttest: Was ich als Kellnerin erlebt habe

Punkt neun Uhr: Ich werde mit einem kräftigen und lauten „Buon giorno“ begrüßt. Wo ich bin? Nein, nicht in Italien. Aber das 100-prozentige Italo-Feeling steht hier an der Tagesordnung. Ich befinde mich nämlich im Restaurant Lido in der Klagenfurter Ostbucht. Und was mache ich hier? Ich schlüpfe einen Tag lang in die Rolle einer Kellnerin. Dazu muss man wissen, dass ich jetzt nicht gerade die begnadetste Tablett-Trägerin bin, aber darüber später mehr.