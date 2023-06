Höchste Gewitterwarnstufe in Teilen Kärntens

Auch das Kärntner Stromnetz wurde durch Sturm und Wetter beschädigt. Robert Schmaranz von der Kärnten Netz: „Es war glücklicherweise nicht ganz so schlimm!“ Anfangs war der Strom in etwa 1000 Haushalten - vor allem in Spittal, Seeboden und rund um den Millstätter See - ausgefallen: „Mittlerweile sind es noch 350!“ Stromleitungen wurden durch umgestürzte Bäume beschädigt. Rund um 18 Uhr wurden in Millstatt zusätzlich Sturmböen bis 96 km/h gemessen.