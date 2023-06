RH77 begeistert Radfahrer mit tollen Designs!

„Mein Regenbeutel bei den Rennen war immer doppelt so groß, wie der von allen anderen. Denn ich wollte immer eine große Auswahl an Jacken, Handschuhen oder Überschuhen haben, wenn es etwa kalt war“, so der Burgenländer, der sich jedoch nie mit den zur Verfügung gestandenen Trikots anfreunden konnte: „Da waren einfach immer nur ein paar Logos drauf, aber ich wusste schon immer, dass man designtechnisch viel mehr machen kann.“