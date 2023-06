Mit Handy beworfen: Bebe Rexha zeigt blaues Auge

Es war ein wahrer Schreckmoment: Bei ihrem Konzert am Sonntagabend New York wurde Bebe Rexha von einem ihrer Fans mit einem Handy beworfen, das die 33-Jährige mit der Kante auf der Stirn traf. Videos des Auftritts zeigen, wie die Sängerin nach der Attacke die Hände vors Gesicht hält, und dann vom Publikum abgewandt in die Knie geht. Bühnenmitarbeiter helfen ihr wieder auf die Beine und führen sie hinaus.