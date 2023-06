200 Masthühner totgebissen: Es gibt Verdächtige

73 Berichte über Wolfsrisse und -sichtungen gibt es allein heuer in unserem Bundesland, die allerwenigsten sind mit Bildern oder Gen-Spuren eindeutig belegt. Dass Isegrim da ist, ist aber unbestritten. Und an der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich bei Rußbach gab es am Sonntag auch Alarm: Zehn Lämmer wurden gerissen. In Salzburg zählt man seit Mai den sechsten Vorfall bei Nutztieren, in Oberösterreich wäre es, wenn sich in Walding der Wolf als Täter herausstellt, der dritte.