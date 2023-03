Beim Wolf will man keine Schnellschüsse machen

Vier Rudel in OÖ

Aber wie viele Wölfe gibt es in Oberösterreich überhaupt? Derzeit wird von mindestens vier Wolfsrudeln im Grenzgebiet von Oberösterreich zu Niederösterreich und Tschechien ausgegangen. Dazu kommen einzelne Wölfe, die auf der Suche nach einem Partner und Lebensraum Oberösterreich queren - deshalb gibt es derzeit auch so viele Sichtungen. Aufgrund der bisherigen Beobachtungen und Sichtungsmeldungen wird geschätzt, dass sich zumindest zeitweise ca. 25 Wölfe in unserem Bundesland aufhalten. Fazit: "Derzeit haben wir so viele Wölfe im Land wie noch nie, mit Schwerpunkt im nördlichen und östlichen Mühlviertel. Aber auch in den Gebirgsbezirken wird mit einem starken Zuzug aus dem Süden, sprich Italien, gerechnet“, sagt der Wolfsbeauftragte des Landes, Gottfried Diwold.