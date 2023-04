Nach Wolfsrissen wurde nun der Zaun verstärkt

Das am Dienstag vom Land OÖ veröffentlichte DNA-Ergebnis zu den im März in Gramastetten getöteten zehn Kamerun-Schafen kam für die Besitzerin der Tiere nicht überraschend. „Wir sind immer davon ausgegangen, dass das ein Wolf war“, sagt die 45-Jährige (die anonym bleiben will) zur „Krone“.