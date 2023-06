Filmcrew holte Künstler und Arzt vor die Kamera

Einige Szenen für „Heimatleuchten“ – die Badewanne Österreichs mit Richard Deutinger am Klopeiner See“, das die gesamte Region in den Focus rückt, wurden hier gedreht. Der Arzt spricht über sein künstlerisches Schaffen und ist beim Malen zu sehen. Die Servus TV-Crew drehte aber unter anderem auch im Haus „Amerika“, dem ältesten Hotel am See, am Messnersteg, beim Draupaddeln und im Museum in Bleiburg. Ausstrahlung: 28. Juli, 20:15 Uhr.