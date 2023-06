Innsbruck: Schubert und Pilz klettern aufs Podest

„Ich kann es noch gar nicht so ganz glauben, es ist echt schon eine Zeit her, dass ich im Weltcup am Podest war“, meinte sie. Zuletzt war ihr das im Vorstieg im September 2019 gelungen. „Es war von ganz unten extrem schwer. Als ich geflogen bin, habe ich das nicht erwartet (Podest, Anm.), weil ich wusste, dass noch drei extrem Fitte kommen.“ Den Sieg holte sich die Kombinations-Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin Garnbret, die auch schon den Boulder-Bewerb gewonnen hatte. Als zweitbeste Österreicherin wurde Mattea Pötzi 16., bei den Männern wurde Stefan Scherz 21.