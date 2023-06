Clip zeigt britische Torys beim Feiern im Lockdown

Tanzen, Trinken und sich über die Corona-Regeln lustig machen: Ein Video mit Lockdown-Verstößen britischer Konservativer hat am Wochenende in Großbritannien Schlagzeilen gemacht. Auf dem 45-sekündigen Clip, den die Boulevardzeitung „The Mirror“ am Samstagabend veröffentlichte, sind feiernde Menschen zu sehen - zu einer Zeit, als das nicht erlaubt war. Ein tanzendes Paar wirbelt herum und kracht beinahe ins Buffet. Mehrere sind mit Weingläsern und Bierflaschen zu sehen.