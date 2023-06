Toten Hosen: „Wir haben immer zusammengehalten“

Fällt es euch leicht, sich an die Veränderungen der Welt anzupassen?

Die Themen haben sich über die Jahrzehnte gar nicht so viel verändert. Was die Demokratie oder das Zusammenleben in einer Gesellschaft auf Grundlage der Menschenrechte angeht, war von den ersten Tagen der Band an klar, wo wir stehen. Wir hatten oft genug handfeste Auseinandersetzungen mit Nazi-Skins. Heute führen wir die Auseinandersetzungen auf einer anderen Ebene, aber die Probleme gibt es heute teils noch massiver als früher. Oder was Gleichberechtigung angeht: Im Punkrock gab es anfangs viele Frauenbands und Sängerinnen in richtigen Bands. Alle haben gehofft, dass das ein Aufbruch sein würde, aber diese Hoffnung hat sich so nicht erfüllt. Frauen und Männer hatten dieselben Frisuren, dieselbe Kleidung und trugen mit Doc Martens dieselben Schuhe. Die Geschlechtertrennung war hier aufgehoben, ganz im Gegensatz zum Oktoberfest, wo ganz klar zwischen Lederhose und Dirndl unterschieden wird. Im Punkrock wurde versucht, über die Musik Gleichberechtigung zu erreichen. Mit Anfang 20 wussten wir aber noch nicht, dass es so ein weiter Weg sein würde.