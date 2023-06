19-jähriger Biker über Leitplanke geschleudert

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis ist am Samstagnachmittag bei einer Biketour auf der Höhenringstraße am Rossfeld in Berchtesgaden (Bayern) im Grenzgebiet zum Bundesland Salzburg zu schnell in eine scharfe Kurve gefahren und dabei schwer gestürzt. Der junge Mann wurde über die Leitplanke auf den Abhang geschleudert und landete auf Sträucher und Felsen. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg.