NFL-Star wollte mit zwei Waffen ins Flugzeug

Der NFL-Star, der 2022 in der vierten Runde des Drafts gewählt wurde und in der vergangenen Saison 13 Einsätze bei den Patriots hatte, wurde sofort festgenommen. Gegen eine Kaution in Höhe von 50.000 US-Dollar kam er frei - er muss sich jedoch in der kommenden Woche vor einem Gericht in Boston verantworten.