Schranz: „Leute, steht doch wieder zueinander!“

„K&K-Treffen“ am Ballhausplatz. Für Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sein erstes Mal auf dem geschichtsträchtigen Balkon im Bundeskanzleramt. Ski-Legende Karl Schranz (84) hat hier vor knapp 50 Jahren gewaltigen Zuspruch der Bevölkerung genossen. Zehntausende Menschen jubelten ihm solidarisch zu, nachdem er von den Olympischen Winterspielen in Sapporo ausgeschlossen worden war. Dieser Tage, an der Seite des Kanzlers, standen nur ein paar Touristen unten. „Zugewunken haben‘s uns auch“, sagt Schranz. Und gefreut habe er sich, als wären es Tausende Menschen gewesen.