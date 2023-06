Wir haben erstmals die meisten E-Flitzer im Land

Laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sind in keinem anderen Bundesland mehr E-Pkw gemeldet, als im Land ob der Enns. Vor acht Jahren vertrauten lediglich 799 Landsleute einem rein elektronisch betriebenen Wagen. Mittlerweile kletterte die Zahl auf 21.746 hinauf. Es gibt also aktuell 27-mal so viele Besitzer von E-Autos, wie noch 2015. Allein im vergangenen Jahr wechselten 6279 Oberösterreicher auf den elektrischen Antrieb.