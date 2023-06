„Tolles Gefühl“: Radfahrer aus dem Inn gerettet

Dass bei Katja und Christian A. regelmäßig nachts das Schlafzimmerfenster geöffnet ist, hat einem 44-jährigen Deutschen in Wernstein am Inn kürzlich das Leben gerettet. Sonst hätte das Ehepaar wohl nichts von der Notlage des 44-Jährigen mitbekommen. So haben die beiden sofort reagiert, als nachts vom Fluss her Geräusche zu hören waren. „Wir haben schon geschlafen. Meine Frau ist gegen 23.30 Uhr durch ein Stöhnen und Plantschen wach geworden und hat mich gleich geweckt“, erzählt Christian A., dessen Haus nur 30 Meter vom Inn entfernt liegt.