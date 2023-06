Künstlerin und Museum erwecken Vögel zum Leben

Die Künstlerin zeichnet so, wie sie Vögel wahrnimmt

Irmers Gemälde sind detailreich bis zur Federspitze. „Ich will das, was ich sehe, nicht expressionistisch oder übertrieben malen“, so Irmer. In einer Bilderreihe erweckt sie den längst ausgestorbenen Dodo zum Leben – und sein Skelett steht direkt davor.