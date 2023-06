Nobles Dinner als Prämie für Job-Vermittlung

Erich Lukas und sein Sohn Philipp lassen im Verdi in Linz ihren Gästen das Wasser im Mund zusammenlaufen – zaubern in der Küche feinste Speisen. Doch über dem Paradies für Gourmets hängen dunkle Wolken. „Es ist wirklich tragisch. Wegen schweren Erkrankungen fehlen bei uns drei erfahrene Mitarbeiter“, sagt Lukas im Gespräch mit der „Krone“. Schon seit Monaten ist er nun auf der Suche nach Nachfolgern. Konkret benötigt er einen Oberkellner, einen Kellner, einen Experten für kalte Speisen (Gardemanger) und einen Vorspeisen-Koch (Entremetier) – und auch eine Hilfe in der Abwasch wird gebraucht.