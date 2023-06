Drogen-Prozess: Ob es wohl der Pfarrer war?

Gesprochen hat der Invaliditätspensionist (42) aus dem Mittelburgenland wenig am Landesgericht Eisenstadt, außer, dass sich seine Ex-Freundin an ihm rächen hätte wollen und die ihm zur Last gelegten Mengen nicht stimmen. Fünf Kilogramm Speed soll er laut Anklage daheim hergestellt und an mindestens fünf Abnehmer verkauft haben, dazu kommen 1000 LSD-Trips. „Das meiste war ja nur für den Eigenbedarf“, so der Mann, der zugab, 350 Gramm Speed besessen und lediglich 50 Gramm weitergegeben zu haben. Eine ziemliche Diskrepanz also.