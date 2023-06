TV-Aus für Kaulitz-Brüder: Show eingestellt

Platzwechsel fürs Format

Erst hatte der Sender „RTL“ das Format im Anschluss an die „Let‘s Dance - Profi-Challenge“ gezeigt und das anfangs durchaus mit Erfolg. Immerhin erreichten sie 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, eine Quote, die sich sehen lassen kann. Danach ging es für den deutschen Ableger des US-Formats von Moderator Jimmy Fallon auf den Sendeplatz am Samstagabend. Dort verlor die Show allerdings drastisch an Zuschauern.