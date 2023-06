Do & Co verdreifachte Gewinn auf 33,6 Mio. Euro

Do & Co verdreifachte von 1. April 2022 bis 31. März 2023 den Gewinn von elf auf 33,6 Millionen Euro. Das Geschäftsjahr 2022/2023 ist das mit Abstand umsatzstärkste in der Unternehmensgeschichte. Außerdem wurden etwa 3000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Zum Ende des Geschäftsjahres betrug die Zahl der Mitarbeiter 12.273 Vollzeitäquivalente.