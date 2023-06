Vermögen in Österreich sehr ungleich verteilt

So gibt es in Österreich ein gutes öffentliches Pensionssystem, was zu einem anderen Sparverhalten führt als in Ländern, wo das nicht der Fall ist. Dazu kommt, dass in Österreich nur etwa die Hälfte der Haushalte (47,6 Prozent) Eigenheimbesitzer sind. „Österreich und Deutschland sind Mietergesellschaften“, sagte Nationalbank-Volkswirt Martin Schürz am Mittwoch bei der Präsentation der Studie.