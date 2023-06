Mehr Respekt und Anerkennung für Personal

Anerkennung und Respekt - zwei der wichtigsten Aspekte im Umgang mit Personal, vor allem in der Gastronomie- und Hotellerie-Branche. Oft fehlt jedoch die Wertschätzung der Gäste, was sich am mangelnden Trinkgeld bemerkbar macht. Besondere Leistung muss aber besonders honoriert werden, denn so begeistert man speziell junge Menschen, wieder in dieser Sparte Fuß zu fassen.