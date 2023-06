Illegale Arbeiter auf Baustelle aufgeflogen

Am Montag Vormittag nahm die Exekutive eine finanz- und fremdenrechtliche Kontrolle auf der millionenschweren Gemeindezentrums-Baustelle in Lech vor. Dabei stellte sich heraus, dass fünf Arbeiter keine arbeitsrechtlichen Bewilligungen besaßen. Weiters waren drei Personen nicht rechtmäßig in Vorarlberg gemeldet. Zwei Arbeiter aus Belarus wurden nach dem Fremdenpolizeigesetz festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum in Bludenz gebracht.