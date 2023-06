Djokovic-Coach: „Er ist kein einfacher Kerl“

„Sind da, um uns schlagen zu lassen“

Was Ivanisevic damit meint? Er erklärt: „Er ist kein einfacher Kerl, sagen wir es so. Vor allem, wenn etwas nicht nach seinem Kopf geht. Aber wir sind hier, um ihm den Rücken zu stärken und uns schlagen zu lassen. Dafür ist das Team da. Wir sind für ihn da, damit er sich besser fühlt, damit er bessere Leistungen erbringt. Manchmal ist das nicht einfach. Manchmal ist es sehr kompliziert." So wie etwa das neue Training, dass sich Djokovic in den Kopf gesetzt hatte.