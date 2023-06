Bär läuft mitten durch Touristenort am Gardasee

Am Dienstagmorgen wurde in einem bekannten Touristenort am Gardasee im italienischen Trentino ein Bär gesichtet. Das Tier lief im Zentrum von Arco mitten auf der Straße durch den Ort. Berichten zufolge könnte der Bär über den Berg Stivo ins Tal gewandert sein. Ein Bewohner des Dorfes beschrieb, dass der Bär verängstigt war und wohl nach einem Fluchtweg suchte.