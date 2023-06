„ÖVP-Panikmache gefährdet Gemeinde-Entwicklung“

Ihre Vorstellung

„Ich kann die Pichlbauer-ÖVP nur einmal mehr auffordern, gemeinsam und sachlich an Lösungen für Siegendorf zu arbeiten. Nur so können wir unsere Gemeinde weiterbringen. Wir haben mit dem Kauf der Zuckerfabrik durch das Land eine einzigartige Chance für ein weiter aufstrebendes Siegendorf. Lassen wir uns diese nicht nehmen“, appelliert sie an die Vernunft ihres politischen Mitbewerbers.