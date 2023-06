... der Pumuckl ist mit KI-Stimme wieder da

Die Story: Mehr als 30 Jahre lang waren Hobelbank und Bandsäge eingemottet, als Meister Eders Neffe Florian Eder (Florian Brückner) die alte Schreinerwerkstatt im Hinterhof betritt. Gleich am ersten Tag wiederholt sich die Geschichte: Pumuckl bleibt am Leim kleben und wird sichtbar. Die beiden erleben neue Geschichten in einem München, das sich in den letzten Jahrzehnten ziemlich verändert hat.