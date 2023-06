Kuschelkämpfer und der Zeitgeist der jungen Männer

Als wir in auf das kontroverse Thema des „Gewicht-Machens“ - das radikale Abnehmen vor einem Wettkampf - ansprechen, scheint er unglaublich relaxt. Mit Selbstverständlichkeit argumentiert er für die Abnehm-Tortur, bei der er 12­ kg in 2 Wochen verlieren muss. Er findet es selbstverständlich, dass man als professioneller Sportler das ganze Jahr lang auf die Ernährung achtet und sieht keine gesundheitlichen Probleme aufgrund der extremen Gewichtsreduktion, weil man sowieso darauf vorbereitet sei. Training - Mittagsschlaf - Training - Analyse - Rakić sportelt wöchentlich zehn Mal und beim Abendessen wird die zuvor aufgenommene Performance analysiert, um jeden Tag besser als an dem zuvor zu sein. Seinen Verpflichtungen als Profisportler scheint er sich mehr als bewusst zu sein - er lebt dafür.