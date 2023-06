Signa geht Immobilien-Deals in Deutschland ein

Verkäufe in Wien

Mitte Mai verkaufte Signa bereits ein Haus in der Kärntner Straße in Wien, in dem Apple eine Filiale betreibt. Dabei soll das Unternehmen 95 Millionen Euro von einem oberösterreichischen Industriellen bekommen haben. Anfang Juni folgte schließlich der Verkauf des operativen Geschäfts der Möbelkette Kika/Leiner an den Handelsmanager Hermann Wieser. Die Kika/Leiner-Immobilien gingen an die Supernova Gruppe des deutschen Fachmark-Unternehmers Frank Albert.