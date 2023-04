ÖVP erteilt Kritikern der Landeshymne klare Absage

Vergangene Woche hatte die IG Autorinnen Autoren in einem offenen Brief an die Landeshauptleute von Ober- und Niederösterreich sowie Kärnten und Salzburg eine Änderung der jeweiligen Landeshymnen gefordert. Der Grund: historisch belastete Verfasser. Anton Pichler (Text) und Ernst Sompek (Melodie) veröffentlichten die Salzburger Landeshymne 1928 unter Franz Rehrl. Während Pichler bezichtigt wird, ein „kriegsverherrlichender Priester“ gewesen zu sein, werfen sie Sompek vor, mit dem Nationalsozialismus sympathisiert zu haben.