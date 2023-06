Michael Wendler kündigt großes Musik-Comeback an

Ist sein Name verbrannte Erde?

Seit seinen öffentlichen Ausfällen, den Verschwörungstheorien, die er verbreitete und der Hetze gegen die Bundesregierung lebt der Schlagersänger in seiner Wahlheimat in Florida. Sein Verhalten in den vergangenen paar Jahren wurde massiv kritisiert, seine Karriere in Deutschland gilt als gescheitert und vor allem während und nach der Corona-Pandemie hat er prekäre Ansichten vertreten.