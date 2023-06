Raiders Tirol auch im zweiten ELF-Spiel siegreich

Die Wiener waren am Samstag auch in der Austrian Football League (AFL) tätig und zogen dort dank eines 42:7-Erfolgs bei den Steelsharks Traun ins Play-off ein. Dort vertreten sind auch Titelverteidiger Danube Dragons nach einem 63:0 bei den Raiders Tirol sowie die Thalheim Graz Giants. Bereits zuvor hatten sich die Prague Black Panthers ihr Ticket für die nächste Bewerbsphase gesichert. Die Salzburg Ducks können trotz eines 52:44-Heimerfolgs am Sonntag über die Telfs Patriots nicht mehr an den Dragons und Giants vorbeiziehen.