FPÖ wollte die Fragen vor der ersten Prüfung

SPÖ, KPÖ Plus und Grüne wollen im Vorfeld auch nicht zu viel über ihre Fragen verraten. „Wir wollen Konkretes hören und keine inhaltsleeren Floskeln“, fordert SPÖ-Chef David Egger. Die KPÖ Plus will sich auf die Themen leistbares Wohnen, Pflege, Soziales und Kinderarmut konzentrieren. „Die charakterliche Eignung der Kandidaten wird im Mittelpunkt stehen“, sagt Klubchef Kay-Michael Dankl.