Ausgeregnet? Wetter wird wieder stabiler

Von Nordosten her nähert sich am Mittwoch ein Tief in hohen Luftschichten. Mit diesem wird das Wetter wieder etwas unbeständiger. Besonders im Bergland in der Osthälfte Österreichs steigt die Schauerneigung am Nachmittag deutlicher an, an der Alpensüdseite sind auch Gewitter möglich. In den übrigen Regionen überwiegt weiterhin sonniges Wetter. Der Wind weht nur schwach. Die Frühtemperaturen liegen bei acht bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 18 bis 25 Grad.