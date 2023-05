Forscher: El Niño bringt jetzt Hitze-Rekordjahre

1,5-Grad-Marke womöglich bald überschritten

Die Weltwetterorganisation (WMO) bezifferte nun die Wahrscheinlichkeit einer neuen Phase des El Niño ab dem Spätsommer 2023 mit 80 Prozent. Dies könnte dann einen Beitrag dazu leisten, dass in den kommenden fünf Jahren die Erderwärmung erstmals in einem Jahr im globalen Durchschnitt um 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen könnte - damit wäre die 1,5-Grad-Marke der Pariser Klimaziele also sogar noch vor den 30er-Jahren überschritten, wie aus den Prognosen des „Global Annual to Decadal Climate Update“ der WMO vom 18. Mai hervorging.