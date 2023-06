Bim-Fahrer gaben bei Europameisterschaft Vollgas

Wenn Wiens Straßenbahnen unpünktlich sind, dann liegt das sicher nicht am Unvermögen der Fahrer. Das haben die Frauen und Männer im Dienst der Wiener Linien jetzt in Rumänien eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sandra und Andreas haben Wien bei der Europameisterschaft im Staßenbahnfahren vertreten und den Titel erstmals in die Donaumetropole geholt.