Monatlicher Strompreis steigt von 182 auf 405 Euro

Weil der Druck auf den Landesenergieversorger Tiwag zu groß wurde, hat der Konzern die für 1. Juni angekündigte Preisanpassung auf den 23. Juli verschoben. Wie ein Fall aus dem Bezirk Kitzbühel zeigt, nützt das aber offenbar wenig. Dort lebt Domenico A. (voller Name der Redaktion bekannt). Vor rund zehn Jahren zog der gebürtige Italiener, der zuvor 30 Jahre in Deutschland lebte, nach Tirol. „Weil der Urlaub hier immer so schön war“, schildert er im Gespräch mit der „Krone“.