Petzner sorgt für Eklat bei der Urteilsverkündung

Der angeklagte Ex-Politiker hat zwei Vorstrafen

Als Petzner über sein berufliches Leben nach der Politikkarriere spricht, bricht der Angeklagte in Tränen aus. „Wenn Sie wollen, können wir eine Pause einlegen, Herr Petzner“, sagt die Richterin. Auch zwei Vorstrafen - eine wegen Beihilfe zur Untreue in der „Broschüren-Affäre“ in Kärnten aus 2018 und eine wegen Verhetzung aus 2020 - kommen in der Verhandlung zur Sprache. Die Richterin spricht einen Schuldspruch aus und verhängt mit Bedachtnahme auf das Urteil aus 2020 eine Zusatzfreiheitsstrafe von sechs Monaten bedingt.