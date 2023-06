200 Jahre Geschichte einer Wiener Manufaktur

Bald schon wurde das Angebot erweitert, zu Dingen der Tischkultur mit mehr als 52 verschiedenen Services für die adelige wie auch großbürgerliche Gesellschaft kamen, Spiegel und Luster, für die Lobmeyr noch heute sein weltweiten Ruf hat - von Amerika (etwa die Luster für die New Yorker Metropolitan Opera) bis Arabien und Japan. Die Glasmanufaktur blieb dabei stets auf Höhe der Zeit, beauftragte von Theophil von Hansen an Kreative wie Josef Hoffmann und Adolf Loos Ein langer Faden in der Firmengeschichte, der bis zur Jetztzeit nicht abgerissen ist.