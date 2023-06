„Empathie ist ausschlaggebend für den Pflegeberuf“

Alle arbeiten ausschließlich in Teilzeit

Und dann kommen oftmals Johannes Kohlroß und sein Team zum Einsatz. Das Fachpersonal des Krankenpflegevereins Außermontafon bietet neben der Krankenpflege auch individuelle Beratung für Angehörige, Wundversorgung, Sterbebegleitung und ähnliches mehr. Alle Mitarbeiter arbeiten in Teilzeit, im Ausmaß von 30 bis 90 Prozent. Im vergangenen Jahr wurden so über 9200 Stunden an Betreuung beziehungsweise Pflege geleistet. „Jeder hier im Team ist wertvoll und verfügt über große Fachkompetenz. Gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung sind meines Erachtens die wichtigsten Eckpfeiler für ein angenehmes Arbeitsklima und eine gute Leistung “, betont Kohlroß.