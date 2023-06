Hundert Werke eines Ausnahmekünstlers

Der Untertitel der Schau „100 Zeichnungen“ mag verwirren. Georg Baselitz ließ die Albertina Wien und The Morgan Library in New York je 50 Zeichnungen für die Sammlungen auswählen. Nun haben sich die beiden zusammengetan, und die Albertina präsentiert daher jetzt 100 Werke aus der Schenkung von 2022 des deutschen Künstlers.