Sagerer: Österreichs erste Neuseeland-Legionärin

Sarah Sagerer wird Österreichs erste Basketball-Legionärin in Neuseeland. Die 27-Jährige aus Schörfling am Attersee dockt bei Whai in Tauranga City an. Sie wird in der 2022 gegründeten Profiliga Tauihi Aotearoa spielen, die Mitte Juli beginnt und zwei Monate läuft.