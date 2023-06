Bei der Austria gab‘s einen respektlosen Abschied

Finanziell ist Klagenfurt ja weiter nicht auf Rosen gebettet - der Hauptgrund dafür, dass man Moreira eben (noch?) nicht verlängert hat. Zuerst muss der Kader reduziert werden. Da hilft’s natürlich nicht, dass Haupt- und Trikotsponsor 28BLACK abspringt - und sich eine kleine Watsch’n ankündigt: Der Energydrink-Hersteller flirtet nämlich mit dem EC KAC! Denn in der 28BLACK-Arena (die den Namen zumindest noch zwei Jahre tragen wird) war man wohl auch vom Zuseher-Interesse (im Schnitt 4423 Fans) enttäuscht. Fehlerteufel auf den eigenen Werbeplakaten - auf denen man die Fans erst am Sonntag (statt Samstag!) ins Stadion schicken wollte - sollten sich also bitte nicht mehr einschleichen (siehe Titelbild oben).