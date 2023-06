35 Millionen Euro für Bauvorhaben im Südburgenland

In den Bezirk Oberwart fließen heuer 19,2 Millionen Euro, in den Bezirk Güssing 9,9 Millionen Euro und in den Bezirk Jennersdorf 6,5 Millionen Euro - macht in Summe mehr als 35 Millionen Euro für Projekte mit Bezug zur Baudirektion. „Nach Corona und der enormen Teuerung sind diese Investitionen für die Regionen noch entscheidender als sonst, weil jeder Cent wichtige Impulse für die Wirtschaft, die Betriebe und den Arbeitsmarkt mit sich bringt“, betont Landesrat Heinrich Dorner. Zugleich würden sich auch die Lebensqualität der Bevölkerung und die Sicherheit in vielen Bereichen erhöht.