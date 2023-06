In Österreich könnte es künftig Zedernwälder geben

Die ersten Versuchsflächen in Oberösterreich wurden in Aistersheim in Oberösterreich angelegt, informierte die an dem Projekt beteiligte Landwirtschaftskammer Oberösterreich am Montag. Ziel des Projekts ist es, zu untersuchen, ob Libanon- und Atlaszeder für den Anbau in Österreich taugen - bzw. Bäume mit welcher Herkunft am besten geeignet wären - und gegebenenfalls die Saatgutversorgung zu sichern. Dazu werden im Burgenland, in Niederösterreich und Oberösterreich mehrere Versuchsflächen angelegt.