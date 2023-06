Erst wurde Pamela Rendi-Wagner abgesägt, dann nimmt auch noch derjenige, der die Personaldebatte vom Zaun gebrochen hat, den Platz der abservierten Parteichefin ein und schwört auch gleich fleißig einer Koalition nicht nur mit der FPÖ, sondern auch mit der ÖVP ab. Zu viel für Gabi Sprickler-Falschlunger, Vorarlbergs Vorsitzende der SPÖ: „Ich versteh’s einfach nicht“, sagte sie nach dem Parteitag am Samstag in Linz über Hans Peter Doskozils Ansage, mit der VP nicht zusammenarbeiten zu wollen. Durch Aussagen wie diese könne man in Schwierigkeiten geraten.